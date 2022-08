Dormagener Bürgermeister nimmt Stellung : Lierenfeld fordert gemeinsames Energie-Sparkonzept für Kommunen

Dormagen Der Bund soll Richtlinien für alle Kommunen herausgeben. Warum das aus Sicht von Bürgermeister Erik Lierenfeld ein sinnvolles Vorgehen wäre.

Bürgermeister Erik Lierenfeld fordert bundesweite Standards beim Energiesparen, weil jede Stadt bis dato eher für sich agiert. Das machte er jetzt im WDR deutlich. „Es wäre einfach sinnvoll, wenn bestimmte Rahmenbedingungen vorgegeben würden. Es gibt schließlich auch eine gesellschaftliche Diskussion darüber, ob wir zum Beispiel Energie in Schwimmbädern reduzieren wollen (was im Dormagener Hallenbad Sammys bereits getan wird), ebenso was wir in Schulen und Kitas machen. Ich fände es gut, wenn wir dies einmal bundesweit diskutieren und einheitlich festlegen würden und Vorgaben festlegen.“ Es könne zwar nicht alles überall gleich sein, aber unter dem Strich könne man gemeinsam „gute Lösungen finden“.