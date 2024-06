Brauchtum in Dormagen Bürgermeister Erik Lierenfeld empfängt städtische Schützenkönigspaare

In diesem Jahr begrüßt der Bürgermeister am Samstag, 22. Juni, neben den zwölf Königspaaren aus Dormagen erstmals auch die seit 2022 amtierende Europaschützenkönigin Svenja Reher. Das Besondere: Reher ist in der 69-jährigen Geschichte der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS) die erste Frau, die die Schießwettbewerbe der EGS für sich entscheiden konnte. Reher stammt aus Münster und gehört seit mehr als 20 Jahren der St. Wilhelmi-Bruderschaft Kinderhaus/Münster an. Begleitet wird Reher von der Europaprinzessin, Jannika Klos, die sich als erste Frau beim Prinzenschießen durchsetzen konnte.