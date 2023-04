Die Reise zum Glück der Welt Dormagener Autorin liest in der City-Buchhandlung

In ihrem Buch „Die Reise zum Glück der Welt“ beschreibt Martina Frason den gemeinsamen Lebensweg der Kölner Richterin Margret und dem mächtigen Chris und wie dieses sonderbare Duo gemeinsam die Welt rettet. „Die Hauptintention dieses Buches ist es möglichst vielen Menschen wunderbare Bilder in den Kopf zu zaubern, von einer Welt, wie sie sein könnte“, beschreibt die Autorin. Sie führt aus: „Eine Welt, in der jeder Mensch für sein eigenes Glück eine möglichst gute und insbesondere eine gleichgestellte Basis hat. Es ist in meinen naiven Augen möglich, wenn der Wille dazu da ist. Es gibt mächtige Menschen auf dieser Erde, die dies bewirken können - wie beispielsweise mein Protagonist Chris.“