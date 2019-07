Sesepark in Kamen : Dormagener bei Schlägerei in Kamen leicht verletzt

Dormagener bei Schlägerei in Kamen leicht verletzt

Sesepark in Kamen

Kamen Am Dienstag ist in Kamen ein Streit zwischen mehreren jungen Männern esakliert. Drei Personen, darunter ein Dormagener, wurden dabei leicht verletzt.

Am Dienstag kam es im Sesekepark in Kamen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, bei der drei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, gerieten die Männer unterschiedlicher Nationalität, aus persönlichen Gründen zunächst verbal in Streit. Nach ersten noch nicht bestätigten Aussagen soll es um geliehenes und noch nicht zurückgezahltes Geld gegangen sein.