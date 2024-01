Engagement in Dormagen Zwölf Herzensprojekte suchen finanzielle Unterstützer

Es gibt immer wieder Ideen, Projekte und Veranstaltungen, die für die öffentliche Hand nicht realisierbar sind. „In den vergangenen Jahren ist es uns mit Hilfe von großzügigen Sponsoren immer wieder gelungen, auch umfangreichere Vorhaben umzusetzen. Und wir als Stadt hoffen, dass das mit Ihrem Dazutun auch in Zukunft so bleibt“, freut sich Bürgermeister Erik Lierenfeld. Viele Menschen in Dormagen, von Unternehmern und Gastronomen über Privatpersonen und Initiativen, setzen sich aktiv für ihre Stadt ein und bringen sich durch ehrenamtliches Engagement oder eben finanziell durch Spenden ein. „Mit diesem Spenden- und Sponsoringkatalog möchten wir Ihnen Anregungen geben, welche sinnvollen Konzepte aus unserer Sicht Ihre Unterstützung verdient haben“, sagt Lierenfeld.