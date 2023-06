Verkehr in Dormagen Zweiter Workshop für „neue“ Haberlandstraße

Um die Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Planungen einzubinden, hatte die Verwaltung bereits im vergangenen Herbst gemeinsam mit dem beauftragten Planungsbüro VIA einen ersten Workshop für Anwohnende durchgeführt. In dem Workshop wurden die Ausgangssituation analysiert und die verschiedenen Vorstellungen und Ansprüche an eine künftige Gestaltung der Haberlandstraße zusammengetragen.