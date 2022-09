Vorfahrt missachtet : Dreifach-Unfall mit zwei Verletzten

Dormagen Ein junger Dormagener hat am Mittwoch, 14. September, auf einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet. Am Ende wurden drei Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Dormagener in Delrath die Edisonstraße in Richtung St.-Peter-Straße. An der Kreuzung beachtete er nicht die Vorfahrt der von rechts kommenden 58-jährigen Dormagenerin und es kam zum Zusammenstoß. Zusätzlich wurde das Fahrzeug eines Bedburgers, welcher auf der Edisonstraße am Stop-Zeichen wartete, beschädigt. Der 22-Jährige kippte mit seinem Auto um und landete auf der Seite.