Frau im Auto eingeklemmt Zwei Verletzte bei Kollision auf Bundesstraße nahe Zons

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Kreuzung B 9/Ernteweg nahe Zons zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach wollte eine 29-jährige Frau aus Hilden mit ihrem Mercedes vom Ernteweg aus kommend nach links auf die Bundesstraße abbiegen und in Richtung Sankt Peter fahren. Dabei übersah sie eine 63-jährige Frau aus Dormagen, die mit ihrem Nissan auf der Bundesstraße fuhr und von Sankt Peter aus kommend in Richtung Dormagen unterwegs war.