Verkehr in Dormagen Zwei Unfälle mit Fahrradfahrern

Dormagen · (ssc) Am Dienstag kam es in Dormagen zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer verletzt und in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Das berichtet die Polizei.

26.06.2024 , 13:30 Uhr

Die Polizei will Fahrradfahrer für Gefahren sensibilisieren. Foto: dpa/Carsten Rehder