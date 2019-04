Lit.Cologne in Dormagen : Zwei Top-Autoren lesen in der Raphaelsschule

Zwei Top-Autoren lesen in der Raphaelsschule

Lit.Cologne in Dormagen

Dormagen Gute Tradition sind Autorenlesung in der Schule des Raphaelshauses im Rahmen der lit.Cologne. Zunächst las die Hamburger Jugendbuchautorin Isabel Abedi, dann der Kinderbuchautor Ulrich Hub.

Isabel Abedi las aus ihrem preisgekrönten Roman „Isola“ vor. Dabei entführte sie die Schüler auf eine traumhafte Karibikinsel vor der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro. Dort, in diesem Paradies, sollen zwölf Jugendliche ganz auf sich alleine gestellt drei Wochen verbringen. Dabei wird schnell deutlich, dass bei der Ansammlung von skurrilen Charakteren noch etwas Spannendes passieren wird. Was den Jugendlichen das Leben im Paradies zur Hölle machen wird, das verriet die Autorin nicht. Umso neugieriger sind die Schüler auf den Ausgang des Romans, den sie in ihren Klassen selber weiterlesen können.