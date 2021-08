Zentren in Dormagen : Zwei Teststationen schließen

Dormagen Durch die ansteigende Zahl der Impfungen bei den Bürgerinnen und Bürgern ist die Nachfrage an den Corona-Schnelltestzentren deutlich zurückgegangen. Darauf weist die Stadt Dormagen in einer Mitteilung hin. Deshalb wird das Angebot jetzt zurückgefahren.

Die Teststationen im Schützenhaus in Straberg und im Johanneshaus in Delrath stehen ab dem heutigen Montag, 30. August, nicht mehr zur Verfügung und werden geschlossen. Alle noch zur Verfügung stehenden Teststellen in Dormagen sind in einer Übersicht im Internet unter der Adresse www.dormagen.de/schnelltest zu finden.