Tiere in Dormagen Zwei neue Herzensbrecher erobern Kinderherzen

Die bezaubernden Alpakastuten Hermine und Lily gehören seit Februar zum vierbeinigen Team des Raphaelshauses. Und die trugen zu diesem Zeitpunkt etwas Besonderes unter ihrem Fell. Nämlich Babys. Die werden in Peru, wo die Tiere ursprünglich herkommen, Cria genannt, was so viel wie Baby heißt. Voller Vorfreude warteten die Kinder und Jugendlichen der Einrichtung auf die Geburt. Und endlich: am 22. und 27. Mai war es soweit. Harry kam zuerst, ihm folgte Dobby. Doch lange sah es für den Kleinen nicht gut aus.