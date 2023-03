Bildung in Dormagen Zwei Schulen brauchen mehr Platz

Weil einfach zu wenig Platz vorhanden ist, muss die Stadt in der Grundschule Burg Hackenbroich und in der Regenbogenschule in Rheinfeld nachsteuern. Dort sollen Module gebaut werden, rechnet man notwendige Außenarbeiten hinzu, dürfte das Kostenvolumen bei rund einer Million Euro liegen. Beide Bauvorhaben sollen in modularer Bauweise, vorzugsweise in Holz, errichtet werden. Aus verfahrenstechnischen Gründen sollen aber als Nebenangebote Alternativen nicht von vornherein ausgeschlossen werden.