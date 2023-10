Am Freitag in Dormagen Zwei neue Händler bereichern den Wochenmarkt

Am Freitag, 27. Oktober, erscheinen auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt passend zur Erntedankzeit zwei ganz besondere Händler. Zum einen der Bahleswinkelhof als lokaler Erzeuger und Familienbetrieb, der in dritter Generation von Anne Wißdorf und Manuel Kaiser geführt wird. Auf dem Wochenmarkt wird es Kürbisse und weitere Produkte vom Bahleswinkelhof geben. Der zweite neue Aussteller ist die Initiative „Paul kocht“ aus Kaarst. Sie wurde 2014 gegründet und vereint zwei Dinge, gutes Essen und gute Arbeit durch Menschen mit Handicap, die dort Arbeit finden können. Das Team stellt mit handwerklicher Sorgfalt und traditionellen Methoden Ketchup, Chutneys, Suppen, Fruchtaufstrich, Kuchen im Glas, Likör und mehr her, alles von Grund auf selbstgemacht und ohne künstliche Zusatzstoffe.