Kreiskrankenhaus in Dormagen : Zwei junge Mütter absolvieren Pflege-Ausbildung in Teilzeit

Dormagen Sie stehen mitten im Leben und wissen, was sie wollen: Angelika Michel (31) und Julia Vaara (27) sind im zweiten Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Beide sind mit Begeisterung dabei.

Eifrig sind sie bei der praktischen Arbeit auf Station im Kreiskrankenhaus Dormagen, voller Wissbegierde im theoretischen Unterricht am BIG in Neuss. Dass die jungen Mütter heute ihren Wunschberuf erlernen können, ist einem besonderen Angebot des Bildungsinstitutes für Gesundheitsberufe (BIG) zu verdanken. Die Einrichtung in Neuss, die das Lukaskrankenhaus und die Rhein-Kreis Neuss Kliniken gemeinsam betreiben, ermöglicht es, die eigentlich dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in Teilzeit zu absolvieren und dafür auf vier Jahre zu „strecken“. Derzeit läuft der dritte Kursdurchgang seit 2012.

Am 1. September startet der nächste Teilzeit-Kursus – möglicherweise die letzte Gelegenheit bis 2023, denn: „Das neue Pflegeberufe-Gesetz und die Neugestaltung der Pflegeausbildung ab 2020 bringen viele Änderungen mit, so dass wir nicht davon ausgehen, dass wir den vierjährigen Kursus schon 2021 wieder anbieten können“, erklärt BIG-Leiterin Sabina Slaughter .

So nutzt die alleinerziehende Angelika Michel gern die Möglichkeit, die Frühschicht erst um 8.30 Uhr zu beginnen. So kann sie ihre kleine Tochter bis zum Schulbeginn betreuen. „Der Nachteil ist, dass man dann auf Station mitten ins Geschehen kommt“, sagt sie. Den „Kinderdienst“ am Morgen übernimmt für Julia Vaara ihr Mann, während sie schon um 5 Uhr in Neuss in die Bahn steigt, um pünktlich um 6 bei der Arbeit zu sein. Nach knapp sechs Stunden ist jedoch für beide Frauen „Schicht“. Doch während ihre jüngeren Mitschüler ohne eigene Familie dann Feierabend haben, heißt es für die beiden Familienfrauen: Kinder von der Kita abholen, den Haushalt regeln, einkaufen und kochen.