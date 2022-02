Einsätze in Hackenbroich : Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern an der Neckarstraße

Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern an der Neckarstraße

An der Neckarstraße in Hackenbroich brannte es zweimal in einer Nacht. Foto: SPD Dormagen

Hackenbroich Die Ursachen sind noch nicht abschließend ermittelt. Doch manches deutet auf Brandstiftung hin. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Das hätte ganz böse ausgehen können: In der Nacht zu Donnerstag sind Feuerwehr und Polizei gleich zweimal zur Neckarstraße ausgerückt, weil kleinere Brände in Mehrfamilienhäusern gemeldet worden waren. In beiden Fällen waren die Feuer bereits erloschen beziehungsweise schnell unter Kontrolle und der entstandene Schaden eher marginal. Nichtsdestotrotz kam es teils zu einer nicht unwesentlichen Rauchentwicklung. Und: Hätten nicht Rauchmelder angeschlagen, wäre eine Katastrophe möglich gewesen. Wie verheerend Flammen wüten können, hat gerade erst der Großbrand in der Essener Innenstadt gezeigt, bei dem ein ganzer Wohnkomplex total zerstört worden war.

Gegen 0.20 Uhr hatten Anwohner der Neckarstraße einen brennenden Stapel Altpapier im Hausflur eines Mehrfamilienhauses bemerkt. Rauchmelder hatten angeschlagen und so vermutlich Schlimmeres verhindert. Fast zeitgleich gingen bei Feuerwehr und Polizei Meldungen über einen weiteren kleinen Brand in einem Mehrparteienhaus nur wenige Hausnummern entfernt ein. Unbekannte hatten offenbar an einer Türdekoration gezündelt. Die Bewohner – wieviele zum Zeitpunkt der Brände im jeweiligen Haus waren, konnte Dormagens Stadtsprecher Jonathan Benninghaus am Donnerstagnachmittag noch nicht sagen – verhielten sich nach Auslösen der Rauchmelder richtig, hielten die Türen geschlossen und blieben in ihren Wohnungen. Dadurch setzten sie sich nicht der Gefahr einer Rauchvergiftung aus. Der Rauch hatte sich im Treppenhaus ausgebreitet, berichtete Benninghaus. Ob die beiden Brände im Zusammenhang stehen, muss noch geklärt werden. Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.