Jugendeinrichtung in Dormagen Raphaelshaus freut sich über tierischen Zugang

Die beiden Alpakas werden in der tiergestützten Pädagogik eingesetzt. Ihr Vorteil: Sie sind bereits an Halfter gewöhnt. „Wir sind uns auch relativ sicher, dass die Sicherheit der Kinder bei diesen beiden Tieren gewährleistet ist. Auf jeden Fall machen sie einen guten Eindruck“. Alpakas verhalten sich ähnlich wie Lamas. Das scheue Lama erfordert aufgrund seiner distanzierten Art eine besonders behutsame Kontaktaufnahme durch das Kind oder den Jugendlichen. Da es sehr sensibel ist, lässt es sich von Groß und Klein gut händeln. Hat das Lama erst einmal Vertrauen zu seinem Tierführer gefasst, ist es für jeden „Schabernack“ zu haben. Und die Haltung und Fütterung sei ähnlich wie bei Lamas, weiß delle Fave. In Zukunft sollen Hermine und Lily wie die Lamas auch für Trekkingtouren am Rhein oder im Bergischen eingesetzt werden.