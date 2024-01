Nach Delegations-Besuch in Dormagen Zustimmung für Zuckerfabrik-Pläne so gut wie sicher

Es war offenbar eine Premiere, die sich am vergangenen Freitag in Dormagen abspielte, so jedenfalls die Erinnerung von Rainer Thiel, dem ehemaligen Landtagsabgeordneten der SPD und heutiges Mitglied des einflussreichen Regionalrates. Denn Mitglieder eben dieses politischen Gremiums, der Bezirksregierung, von Stadt und Rhein-Kreis sowie weiteren Interessierten besuchten die Areale der Industriebrache am Silbersee sowie der Zuckerfabrik, um sich jeweils die dort geplanten Projekte bzw. den Stand der Entwicklung darstellen zu lassen. „Es war ein sehr interessanter Termin", urteilte Thiel. Der dürfte aus Sicht der Stadt auch zu einem für Dormagen positiven Ergebnis führen.