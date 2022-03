Jugend in Dormagen : Zustimmung für Jugendplatz in Stürzelberg

Stürzelberg Es sieht gut aus, dass Jugendliche in naher Zukunft endlich eine Örtlichkeit bekommen, an dem sie sich unbeobachtet aufhalten können.

Einen sogenannten Jugendplatz soll in Stürzelberg eingerichtet werden. Das ist das Ergebnis nach Beratungen im Jugendhilfe- und Sportausschuss. In Stürzelberg ist es die engagierte Mutter eines Jugendlichen, die sich dort bei der Suche nach einem geeigneten Platz eingebracht hat. Nach einem Austausch zwischen Vertretern der Stadt und Jugendlichen geht es um ein Areal in der Nähe des Basketballplatzes. Unklar ist es laut der sportpolitischen Sprecherin der CDU, Cordula Krücken, ob ein Jugendplatz näher am Sportplatz geeigneter sei. Positiv sei jedenfalls, „das wir bei diesem, Thema in Stürzelberg nicht bei null anfangen, sondern dass dort mit einem Basketballplatz schon eine Grundlage vorhanden ist“.