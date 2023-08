Fehlende Bewerber in Delhoven Königsvogelschießen mit Verspätung

Beim Königsvogelschießen am Montag in Delhoven mussten sich Schützen und Besucher in Geduld üben. Denn zunächst war niemand bereit, nach dem Pfänderschieße, auch auf den Königsvogel zu schießen. Gegen 18.30 Uhr gab der Vorstand des Bürger-Schützen-Vereins Delhoven auf und holte den Holzvogel wieder herunter. Zu früh. Kurz nach 19 Uhr traten dann doch noch zwei Aspiranten an: Friedhelm Trawny vom Tambourcorps „Blüh auf“ und Heinz Josef Winkels vom 12. Jägerzug „Treue Kameraden“. Mit dem 34. Schuss entschied der Major des Tambourcorps den Wettbewerb um 19.33 Uhr für sich. An seiner Seite wird seine Frau Irene zur Schützenkönigin.