Kultur in Zons Burglichter sorgen für einmaliges Erlebnis

Neben einem fein abgestimmten Lichtarrangement im Park Friedestrom und im Kreismuseum Zons können sich die Besucher auf strahlende Highlights, wie Schattentheater, Märchenerzählungen, Lesungen, Mundartgesang und kulinarische Angebote freuen. Auf die kleinen Besucher und Besucherinnen wartet eine kostenlose Kunstaktion mit Künstlerin Christina Althaus. Insgesamt 40 Laternen der Schüler und Schülerinnen der Friedrich-von-Saarwerden-Schule Zons beleuchten den Museumsneubau mit all ihren Farben. Nachtwache hält an diesem Abend die Zonser Garnison in historischen Gewändern.