Zuchtverein in Dormagen : Küken schlüpfen live im Internet

Dormagen Um in Corona-Zeiten auf gute Gedanken zu kommen, hat sich der Rassegeflügel-Zuchtverein Nievenheim etwas Besonderes ausgedacht. Er überträgt den Kükenschlupf und bringt Freude in deutsche Wohnzimmer.

Gerade im Moment, wo so viel im Leben vom Coronavirus beeinträchtigt wird und die meisten Menschen zuhause bleiben müssen, ist es wichtig, an schöne Dinge zu denken. Das dachte sich auch Bernd Klophausen, Vorsitzender des Rassegeflügel-Zuchtvereins Nievenheim, und hatte eine besondere Idee: Zwischen all den Corona-Nachrichten in den sozialen Medien übertrug er den Kükenschlupf live via Facebook und erreichte damit rund 10.000 Personen, die den flauschigen Küken beim Schlüpfen zusahen.