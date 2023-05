Wettersorgen bei Landwirten in Dormagen Freiland-Erdbeeren lassen auf sich warten

Dass der Frühling so lange nicht richtig in Fahrt kommen wollte, macht sich jetzt auch in der Landwirtschaft bemerkbar. Im Vergleich zu den letzten Jahren können auch im Stadtgebiet von Dormagen einige Sorten Obst und Gemüse erst später geerntet werden. Vor einem Jahr war die Erdbeersaison auf dem Bahleswinkelhof in Stürzelberg schon in vollem Gange, in diesem Jahr lassen die Früchte aus dem Freiland noch auf sich warten. „Für die Erdbeeren war es bisher noch zu kalt“, sagt Manuel Kaiser. „Vereinzelt sind jetzt Früchte reif, aber bis wir wirklich anfangen können, zu ernten, wird es voraussichtlich noch etwa zwei Wochen dauern.“