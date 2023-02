Karneval in Dormagen-Zons Tanzgarden überzeugen bei Prunksitzung

Tanz, Musik, Gesang – das waren die drei Zutaten, die für eine tolle Sitzung sorgten. An Corona erinnerte nur noch die Abgabe von Getränken in Flaschen. Auf der Bühne wurde es gleich am Anfang eng, wobei die Farbe Rot überwog: Elferrat, Zonser Stadtwache und die Red Kids kamen zeitgleich auf die Bühne, wenig später kamen noch die Roten Funken, die Freizeitgarde „Gut am Glas“ und die Tollitäten hinzu. Christian Geding, Präsident und Teilzeit-Zonser kündigte die Tollitäten als „Highlight des Abends“ an. Prinz Stefan III. und vor allem Prinzessin Anja I. begeisterten das Publikum, das Temperament der Prinzessin riss die Besucher mit – so sieht Lebensfreude aus. „Ich brauche jetzt ein Bier“, sagte Prinzessin Anja nach ihrem fulminanten Tanz-Auftritt.