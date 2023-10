Geschichte in Dormagen Zweite Runde für das Zonser Heimatkino

Großen Zuspruch fand anlässlich des Jubiläumsfestes 650 Jahre Zons im August das Zonser Heimatkino auf der Freilichtbühne. Auf einer 5x3 Meter großen LED-Leinwand wurden unter anderem private Aufnahmen, rund 50 Jahre altes dokumentarisches Material aus dem Filmarchiv, Mitschnitte der Märchenspiele, der „Sturm auf Zons“, das Jubiläumsfest der Schützen, Portraits aus dem Fotoprojekt „Menschen in Zons“ und einiges mehr gezeigt. Bei diesem Fotoprojekt haben Verena Oefler und Franziska Gräfe Zonser und Zonserinnen in Wort und Bild porträtiert. So entstand für das Jubiläumsjahr ein Kaleidoskop von Menschen, die von der besonderen Beziehung zu ihrer (Heimat-)Stadt erzählen.