Schützenfest in Zons : Stefan I. und Petra Kraus genießen ihr Amt in Zons in vollen Zügen

Stefan I. und Petra Kraus genießen ihr Amt in Zons in vollen Zügen

Schützenfest in Zons

Das Königspaar Stefan I. und Petra Kraus beim Sonntagsumzug in Zons. Beide lieben das Bad in der Menge. Foto: Dieter Staniek

Zons Mit Stefan I. Kraus und seiner Königin Petra hat die St.-Hubertus-Schützengesellschaft Zons ein strahlendes Regentenpaar, das das Schützenfest seit Samstag in vollen Zügen genießt.

Schon die Eröffnung des Festes mit dem Fassanstich von Schirmherr Michael Dies, zweiter stellvertretender Bürgermeister, am Schweinebrunnen und die anschließende Baumpflanzung durch das Königspaar war ein Höhepunkt.

Doch, und das wurde am Sonntagvormittag deutlich, vor allem Engagement und Treue sind wichtige Grundpfeiler einer Schützengesellschaft. Und deswegen würdigte Vorsitzender Harald Rasselnberg langjährige Mitglieder und sprach jedem seinen persönlichen Dank aus. Seit 25 Jahren Mitglied in der Gesellschaft sind Franco Rabus, Marco Mallmann, Stefan Kraus, Holger Imlau, Florian Gohlke, Frank Benz und Ralf Beckmann. Für die 40-jährige Mitgliedschaft wurden Werner Pazynski, Martin Marx, Wilhelm Longerich, Detlef Köpper, Eckhard Deneke und Hermann Köppinger geehrt. Auf stolze sechs Jahrzehnte blickt Werner Noll vom Jägerzug Brav Junge zurück, der als Edelknabe seine Schützenlaufbahn begann und seit 1982 Hauptmann in seinem Zug ist.