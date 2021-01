Wegen Hochwasser des Rheins : Zonser Fähre stellt Freitagabend den Betrieb ein

Zons Wer von Zons nach Urdenbach möchte oder von Urdenbach nach Zons kann dazu vorerst nur noch am Freitag die Fähre nutzen. Grund für die Unterbrechung sei das Hochwasser des Rheins.

(ssc) Wer von Zons nach Urdenbach möchte oder von Urdenbach nach Zons kann dazu vorerst nur noch am heutigen Freitag die Fähre nutzen. „Wir stellen am Freitag um 19 Uhr den Fährverkehr bis auf Weiteres ein“, teilte der Betreiber des Schiffes, Wolfgang Jansen aus Neuss, am Donnerstagnachmittag in einem Telefonat mit unserer Redaktion mit. Grund für die Unterbrechung sei das Hochwasser des Rheins. Die intensiven Regenfälle haben den Strom so stark anschwellen lassen, der ein gefahrloser Betrieb in nächster Zeit nicht mehr möglich sein wird.