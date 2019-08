Kunst in Dormagen : Zonser Altstadt „steht Modell“ bei Skizzier- und Mal-Workshop

Zons Dora Schütte-Frische geht ein neues Projekt an. In der kommenden Woche will sie mit Kursteilnehmern durch die Altstadt von Zons streifen und dort nach Motiven suchen.

Eine ganze Zeit lang hat die Delhovener Malerin Dora Schütte-Frische in einem Atelier in der Rathaus-Galerie Aquarell-Workshops angeboten. Nun geht sie ein neues Projekt an. In der kommenden Woche, am Freitag, 23. August, will sie mit einer Gruppe Kursteilnehmer durch die Altstadt von Zons streifen und dort nach Motiven suchen. Ein Lernziel wird es sein, oft übersehene Details zu entdecken und in einem mitgeführten Skizzenbüchlein mit wenigen Bleistiftstrichen zunächst zu skizzieren. Am Nachmittag, so ist es geplant, werden die Eleven dann unter Schütte-Frisches fachlicher Anleitung ihre kleinen Zeichnungen mit Aquarellfarben colorieren.

„So wird am Ende des Workshops jeder stolz sein eigenes Skizzenbüchlein mit Bildern von einem erlebnisreichen Tag mit den ersten kleinen eigenen Kunstwerken mit nach Hause nehmen“, ist Dora Schütte-Frische überzeugt. Sie betont, dass der Workshop für Anfänger ebenso geeignet ist wie für Kunstfreunde, die schon etwas Erfahrung im Bleistiftzeichnen oder Aquarellieren mitbringen.

Der Workshop beginnt um 9.30 Uhr im Awo-Haus an der Raabestraße 33 in Zons und endet um 16.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro incl. Zeichen- und Malmaterial. Eine Besonderheit: Wie bei ihren früheren Seminaren in der Rathaus-Galerie wird Schütte-Frische mit dem Erlös auch diesmal die Aids-Bekämpfung im südlichen Afrika unterstützen.