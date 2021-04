Ostern in Dormagen : Zonser Altstadt soll nicht voll gesperrt werden

Zons Im vergangenen Jahr wurde die Zonser Altstadt für Nicht-Zonser gesperrt. In diesem Jahr will die Stadt milder vorgehen. Eine Vollsperrung ist jedenfalls laut Stadtsprecher Nils Heinichen diesmal nicht geplant.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Dormagen rigoros durchgegriffen: Um das Ansteckungsrisiko in der Corona-Pandemie zu minimieren, hatte sie wegen der nicht zuletzt dank des angesagten schönen Wetters zu erwartenden Menschenmassen die Altstadt und die Parkplätze in der Zollfeste Zons vorsorglich von Karfreitag bis Ostermontag für Nicht-Zonser gesperrt. Das geschah auch mit Rücksicht auf die etwa 500 Bewohner der Altstadt, „die in ihrem Wohnumfeld auch mal an die frische Luft gehen können müssen“, wie Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld seinerzeit gesagt hatte.