„Sensation“ in Dormagen Rheinstraße 8: Weiterer Teil eines historischen Gemäldes freigelegt

In den Räumen des historischen Hauses an der Rheinstraße 8 in Zons war unlängst eine riesige florale Putzmalerei entdeckt worden, ein spektakulärer Fund. Die Familie Bauers, der das Gebäude gehört, hatte angegeben, dass „erste Vermutungen in die Zeit der Renaissance zwischen 1550 und 1620“ führen. Der Landschaftsverband Rheinland hatte laut Martin Bauers von einer „Sensation für NRW, wenn nicht sogar für ganz Deutschland“ gesprochen. Jetzt gibt es erneut eine bemerkenswerte Nachricht. Kurz nach dem Stadtfest zur Zonser 650-Jahr-Feier haben die Restauratorinnen Sunniva Vohland und Frederike Metzemacher einen weiteren bedeutenden Teil des Gemäldes freigelegt – eine Weinrebe mit scheinbar demselben sakralen Ornament wie auf einem bereits sichtbaren Krug.