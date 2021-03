Mobilität in Dormagen : Verkehr auf der Deichstraße soll gezählt werden

Zons Mit dieser Forderung reagieren FDP und UWG auf die Idee der Grünen, dort eine Fahrradstraße zu schaffen. Zudem sollen die Anwohner befragt werden – und zwar nicht nur die von der Deichstraße.

Nach dem Vorstoß der Dormagener Grünen, die Deichstraße zwischen Zons und Stürzelberg in eine Fahrradstraße umzuwandeln, haben Politiker von FDP und UWG Skepsis geäußert. Sie beantragen gemeinsam vor weiteren Maßnahmen eine Verkehrszählung auf der Deichstraße. Man sei nicht überzeugt, dass eine Umwandlung der Deichstraße in eine Fahrradstraße den Bedürfnissen der Bürger entspreche. Deshalb wolle man zunächst eine Verkehrszählung, erklärt Karlheinz Meyer, FDP-Ratsmitglied für Stürzelberg. Sein Zonser Ratskollege Gerd Sräga will zudem auch eine Befragung der Anwohner von Brunnenstraße, Schulstraße, Stürzelberger Straße, Kurfürstenstraße sowie Lessingstraße und Wilhelm-Busch-Straße, „da für diese die Auswirkung einer Umwandlung am spürbarsten sein wird“.