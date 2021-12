Event in Dormagen : Musicalnacht kehrt zurück auf die Freilichtbühne Zons

Dormagen 2022 geht es mit einem neuen Programm wieder los. Zu hören sind dann unter anderem Hits aus „Grease“, „Mamma Mia“, „Fame“ und „Saturday Night Fever“. Was sonst noch geboten wird.

Nach einer coronabedingten Pause kehrt die „Dormagener Musicalnacht“ im nächsten Jahr zurück auf die Freilichtbühne Zons. Am Freitag, 10. Juni, ab 19.45 Uhr, gibt es dort die größten Hits aus diversen bekannten Musicals. Wie auch in der Vergangenheit rechnen die Macher dann wieder mit einem ausverkauften Haus. „Die Dormagener Musicalnacht war in den letzten Jahren immer ein großer Erfolg“, so Organisator Marc Pesch, „für die Zuschauer bieten wir ein zweieinhalbstündiges Programm mit sehr, sehr vielen bekannten Musical-Hits.“