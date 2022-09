Mittelalterliche Veranstaltung in Zons : Handwerker und Ritter kommen zum Matthäusmarkt

Auch Nils der Gaukler wird sein Programm zum besten geben. Foto: HVV Zons

Zons Am Wochenende 17. und 18. September verwandelt Zons sich wieder in eine mittelalterliche Stadt. Der historische Matthäusmarkt wartet mit viel Programm auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der Stadterhebungsurkunde vom 20. Dezember 1373 hat der Erbauer von Zons, Erzbischof Friedrich von Saarwerden, der Stadt Zons das Recht verliehen, „jedes Jahr am Tage des Heiligen Matthäus einen Markt von allen verkäuflichen Sachen abzuhalten“. In der Tradition dieses historisch verbrieften Marktrechtes lässt der Heimat- und Verkehrsverein der Stadt Zons (HVV) das Mittelalter seit 40 Jahren in der alten Zollfeste wieder auferstehen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet der Matthäusmarkt am 17. und 18. September wieder statt.

In diesem Jahr erwartet HVV-Geschäftsführerin Christiane Schneider als Cheforganisatorin des Matthäusmarktes wieder ca. 140 Handwerker, Händler und Kaufleute in der Zonser Altstadt, den Innenhöfen von Burg Friedestrom und im Zwinger der Freilichtbühne. Für Unterhaltung sorgen dabei unter anderem die Musikanten der Folkband „Seinerzeit“, Nils der Gaukler und die Bergischen Lehnsritter mit ihren großen Ritterturnieren auf den Rheinwiesen. Zum zünftigen Markttreiben gehören natürlich auch allerlei Speis und Trank mit Grill, Imbiss und vielem mehr. Die authentisch gewandeten Soldaten der einheimischen Zonser Garnison bewachen auf dem Matthäusmarkt die Stadttore und laden die Besucher im Zwinger zu Zeitreisen in das späte Mittelalter des 15. Jahrhunderts ein. Direkt vor den alten Stadtmauern haben die Ritter und Edelfrauen der Bergischen Lehnsritter am gesamten Wochenende ihr Ritterlager aufgeschlagen und führen dort ihre Turniere auf.

Am Samstag um 14 Uhr eröffnet Bürgermeister Erik Lierenfeld offiziell den Matthäusmarkt auf der Freilichtbühne. Nach der Eröffnung ziehen alle Beteiligten von der Freilichtbühne aus in einem farbenprächtigen Umzug über den gesamten Markt. Dieser ist am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt bleibt weiterhin frei. Im Rahmen der jährlichen Spendenaktion des HVV wird ein freiwilliger Wegezoll zur „Wiederbelebung“ des Rheinturms zum Stadtjubiläum „650 Jahre Stadt Zons“ im Jahr 2023 entgegengenommen.

Die Ritterturniere finden am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 13 und 15.30 Uhr statt. Der Eintritt für Erwachsene liegt bei sechs Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro. Der Eintritt für Kinder unter Schwertmaß (Ein Meter Größe) ist frei.

Da die Parkplätze in Zons nur begrenzt zur Verfügung stehen, können Marktbesucher in diesem Jahr kostenlos auf dem Schützenplatz Dormagen parken und den Buspendeldienst nach Zons nutzen. Alternativ empfiehlt der Heimat- und Verkehrsverein allen Besuchern, den Stadtbus Dormagen oder das Fahrrad zu benutzen. Rad-Abstellmöglichkeiten sind am Rheintor-Parkplatz vorhanden. Der Parkplatz an der Mühle wird gesperrt und ist nur für Altstadtbewohner reserviert. „Alle Besucher werden darauf hingewiesen, im Interesse der Anwohner die Straßen und Einfahrten im Wohngebiet Zons nicht zu blockieren und die ausgeschilderten Haltverbote zu beachten“, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Während der Marktzeiten ist das Marktbüro des Heimat- und Verkehrsvereins in der Tourist-Info Zons in der Schloßstr. 2-4 für alle Fragen und Auskünfte durchgehend zu erreichen. Die Telefonnummer lautet: 02133 257647. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.hvv-zons.de/Veranstaltungen/Matthäusmarkt.

(NGZ)