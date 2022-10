Kreismuseum Zons : Geld für Restaurierung der Wandbehänge Helmut Hahn

Zons Der Förderverein des Kreismuseums freut sich über finanzielle Unterstützung der Sparkassen-Stiftung, die den Beginn der Restaurierung ermöglicht.

Gute Nachricht für alle Klturfreunde und Freunde des Kreismuseums in Zons: Durch eine Zuwendung der Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss an den Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons ist es nun möglich die textilen Wandbehänge aus der Sammlung des Kreismuseums Zons zu restaurieren bzw. konservieren.

Rund 25 Exemplare bzw. Wandbehangselemente wurden seit Anfang der 1990er Jahre in der Nord- und in der Boothalle des Kulturzentrums Zons der Öffentlichkeit - von kurzen Unterbrechungen abgesehen - permanent zugänglich gemacht. Daher ist eine Restaurierung bzw. konservatorische Maßnahme erforderlich, um die Wandbehänge für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Durch die Zuwendung in Höhe von 13.000 Euro der Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss sowie eine weitere finanzielle Unterstützung durch den Verein der Freunde und Förderer kann das Projekt nun realisiert werden. Die Restaurierung der Kunstwerke wird die Textilrestauratorin Anja Lienemann übernehmen, welche den Objekten nach und nach wieder zum alten Glanz verhilft. Die gelernte Handstrickerin studierte an der Fachhochschule Köln im Fachbereich Konservierung und Restaurierung die Studienrichtung Textil/Leder. Seit 1994 arbeitet sie als freiberufliche Diplom-Restauratorin in der eigenen Werkstatt. Neben naturwissenschaftlichem Fachwissen, beherrscht sie zahlreiche historische und künstlerische Techniken. Durch die Restaurierung werden im Laufe des nächstens Jahres die präsentierten Wandbehänge in der Bootshalle häufiger gewechselt, so dass sich die Besucherinnen und Besucher schon jetzt auf eine abwechslungsreiche Präsentation freuen können.