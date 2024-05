Ausflugstipps für Dormagen Zonser Tourismussaison 2024 ist offiziell eröffnet

Knapp zweitausend Menschen tanzten in den Mai, über fünfhundert kamen am nächsten Vormittag zum Frühschoppen und der offiziellen Eröffnung der Zonser Tourismussaison. So viele wie schon lange nicht mehr, waren sich die Gäste und Besucher einig, als bei strahlendem Sonnenschein Christiane Schneider, Geschäftsführerin des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) der Stadt Zons, die neue Saison eröffnete. Musikalisch begleitet wurde sie dabei von der Zonser Band „Die MusikBocks", die mit ihrer Mundartmusik mittlerweile bei keiner Veranstaltung in Zons mehr fehlen darf. Live dabei war auch die Tanzgruppe der Märchenspiele Zons, die einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Saison gab. Vom 9. bis 30. Juni und vom 4. August bis 15. September finden die Märchenspiele auf der Freilichtbühne statt. In diesem Jahr wird Rumpelstilzchen nach dem Märchen der Gebrüder Grimm aufgeführt. Karten dafür sind bereits online unter www.maerchenspiele-zons.de erhältlich. Aber das ist natürlich nicht das einzige Highlight in diesem Jahr in Zons. Im August veranstaltet der HVV sein Weinfest, das am 24. und 25. August stattfindet. Und dann kommt eine der größten Veranstaltungen, vielleicht sogar die beliebteste, der Matthäusmarkt, der am 21. und 22. September stattfinden und auf den sich Christiane Schneider ganz besonders freut.