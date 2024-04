Mittelalter live erleben Zons entdecken bei Führungen für Kinder, Kräuterkenner und Thriller-Fans

An Fans der Thriller-Reihe um den Zonser Stadtsoldaten Bastian Mühlenberg richtet sich der Mix aus Lesung und geschichtlichen Erläuterungen, den Bestseller-Autorin Catherine Shepherd und Gästeführerin Franziska Gräfe am Freitag, 26. April, um 19 Uhr, im Rahmen der beliebten Krimi-Führung präsentieren. An Originalschauplätzen liest die Autorin Auszüge aus ihrem Zons-Krimi „Das Wiegenlied“. Darin ist Bastian Mühlenberg im Jahr 1504 einem Serienmörder auf der Spur, der die Nonnen des Zonser Klosters ins Visier nimmt. Die Teilnahme an der 90-minütigen Veranstaltung kostet 15 Euro pro Person.