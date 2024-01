Ware offenbar aus Dormagen Über vier Tonnen Wasserpfeifentabak entdeckt

Auf den ersten Blick konnten die Kontrollbeamten die auf den Frachtpapieren ausgewiesenen Heizstrahler erkennen. „Gleichzeitig nahm die zöllnerische Nase auch den Geruch von Wasserpfeiftabak war. Hinter den Heizstrahlern befanden sich sechs mit schwarzer Folie umwickelte Paletten. Beim Öffnen der Paletten kamen 707 Kartons mit jeweils sechs Dosen Wasserpfeifentabak zum Vorschein", so Dominik Brach. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt Brach, dass der Lkw in Dormagen gestartet sei. „Er wurde dort auch beladen, mehr können wir aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Jedoch so viel, dass der steuerliche Schaden rund 193.000 Euro beträgt.“ Ein entsprechendes Steuerzeichen fehlte auf der Ware. „Ein deutliches Indiz, dass dafür offenbar keine Steuern entrichtet wurden“, so Brach.