Einbrüche in Dormagen Diebe hatten es wieder auf Handys abgesehen

Ein weiterer Einbruch geschah in der Zeit zwischen Mittwoch, 19.34 Uhr, und Donnerstag, 2.30 Uhr, auf der Ottostraße in Hackenbroich. Mit Hilfe eines Gullydeckels schlugen die Täter die Schreibe der Eingangstür einer Metzgerei ein. Der Gullydeckel befand sich bei Eintreffen der Polizeibeamten noch innerhalb des Gebäudes. Das Büro sowie der Thekenbereich der Metzgerei wurden durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe Bargeld sowie elektronische Geräte. Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in beiden Fällen etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.