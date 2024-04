Risse an mehreren Gebäuden in Dormagen Zerfällt Zons durch eine tektonische Störung?

Zons · Unter der Altstadt von Zons tut sich offenbar etwas. Mit Folgen. Das vermuten zwei Geologen, für die zahlreiche Risse in der Stadtmauer und auch in der Burg ein eindeutiger Beweis sind. Was geht da vor?

05.04.2024 , 11:17 Uhr

Von Andrea Lemke