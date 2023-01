Vorstoß in Dormagen Zentrum will Postbank-Terminal auf dem Zuckerfabrik-Gelände

Mit ihrem Antrag, die Verwaltung soll ein Konzept für eine Post- und Dienstleistungsagentur integriert in das Bürgerservicezentrum und betrieben durch die Stadt zu erarbeiten, war das Zentrum vor einem Jahr gescheitert. „Die Postfiliale in der Innenstadt gehört auch im digitalen Zeitalter zur absoluten Grundversorgung für die Dormagener Bürger, Gewerbetreibenden und Firmen“, sagt Ratsmitglied Thomas Freitag. „Gerade ältere Dormagener Mitbürger sprechen uns an, wie man denn für Bankgeschäfte ohne Auto und in der Mobilität altersbedingt eingeschränkt nach Neuss oder Grevenbroich kommen soll?“ Leider haben in Dormagen bei dieser Administration andere Dinge Priorität, kritisiert das Zentrum.