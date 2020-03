Umweltprojekt in Dormagen : Zentrum will Busse testweise auf Elektroantrieb umrüsten

Zentrum will Busse testweise auf Elektroantrieb umrüsten

Umweltprojekt in Dormagen

Dormagen Die Mobilitätswende verlangt von der Stadt Dormagen auch im ÖPNV, neue Wege zu beschreiten. In diesem Zusammenhang fordert die Zentrumsfraktion, dass die Stadtmarketing- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) zwei der jetzigen Diesel-Stadtbusse auf Elektro umrüstet, „um auf diese Weise kostengünstig Erfahrungen sammeln zu können.

Diese werden uns helfen, die Mobilitätswende in Dormagen zuverlässig und ohne Überraschungen durchzuführen“, sagt Michael Kirbach, Aufsichtsratsmitglied des Zentrums in der SWD.

Eine Umstellung der Busflotte auf Elektrobusse ist teuer, und wird zu Beeinträchtigungen im Betrieb führen, da man in Dormagen mit diesen Fahrzeugen keine Erfahrung hat. Probleme, welche sich aus der Ladeinfrastruktur oder witterungsbedingten Einflüssen auf Batterie und Fahrzeug ergeben, kennen wir ebenso wenig, wie die damit verbundenen Service- und Wartungs Notwendigkeiten.