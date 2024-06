Dormagen: Kräfteverhältnis im Rat hätte sich verschoben Zentrum will Ausschüsse neu besetzen

Dormagen · In diesem Jahr hat es eine so große personelle Fluktuation in den Fraktionen gegeben wie noch nie in der laufenden Wahlperiode. Grund genug für das Zentrum, eine Neubesetzung zu fordern. Bürgermeister und SPD sind dagegen.

20.06.2024 , 04:50 Uhr

Im Dormagener Stadtrat, der im Rathaus tagt, hat sich das Personalkarussell kräftig gedreht. Über die Auswirkungen wird jetzt diskutiert. Archiv: LH Foto: Hammer, Linda (lh)

Von Klaus D. Schumilas