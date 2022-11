Politik in Dormagen : Zentrum-Urgestein Gerhard Woitzik wird 95 Jahre alt

Politik in Dormagen

Gerd Woitzik wird am heutigen Dienstag 95 Jahre alt. Foto: Sebastian Pototzki

Nievenheim Gerhard Woitzik, Ehrenvorsitzender der Deutschen Zentrumspartei, wird am heutigen Dienstag 95 Jahre alt. Dieses stolze Alter wird er mit seienr Familie in seinem geliebten Heimatdorf Nievenheim feiern.

( Dabei stammt Gerhard Woitzik gar nicht vom Rhein, sondern aus Niederschlesien. Nach Krieg und Gefangenschaft suchte er als junger Mann seine Eltern, fand sie in Nievenheim – und blieb. Seitdem bestimmen Politik und Familie sein Leben: 1960 trat Woitzik der Deutschen Zentrumspartei bei, kurze Zeit später wurde er Mitglied im Stadtrat, vier Jahre war er bis 1974 Gemeindebürgermeister in Nievenheim. Damals hat Nievenheim das Hallenbad erhalten und die Grundschule, sowie die Kindergärten in Delrath und Ückerath sind gebaut worden. Woitzik war 40 Jahre Bundesvorsitzender der Zentrumspartei und ist seit 2021 ihr Ehrenvorsitzender.