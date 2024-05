Zentrumsfraktion fordert konsequentes Handeln „A57-Anschluss wird nicht kommen“

Die Zentrumsfraktion ist der festen Überzeugung, dass die geplante neue Anschlussstelle an die A57 bei Delrath nicht kommen wird: „Eigentlich ist die Lage eindeutig: Sie wird nicht kommen, es traut sich nur keiner dies offen auszusprechen“, sagt Ratsmitglied Michael Kirbach. Abgesehen von der ungelösten Problematik des in der Nähe der vorgesehenen Trasse liegenden Störfallbetriebs und die „erheblichen Belastungen“ für die örtliche Bevölkerung sei der wirkliche Nutzen nie bewiesen worden. Das Zentrum fordert jetzt NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer sowie die Bezirksregierung in Düsseldorf auf, zu handeln und „endlich entsprechende Entscheidungen zu treffen und Weisungen zu erteilen“.