Energie in Dormagen Den Rhein als Wärmequelle nutzen?

Denn: Andere Städte machen es vor. Köln plant den Bau einer Flusswärmepumpe. Der geplante Standort liegt direkt neben dem bestehenden Kraftwerk in Niehl. Die Anlage wird 150 Megawatt thermische Leistung liefern. Damit können 30.000 Kölner Haushalte über das Fernwärmenetz versorgt werden. Baubeginn ist bereits im kommenden Jahr, die Anlage soll 2027 in Betrieb gehen. In Mannheim ist das bereits Realität. Dort wurde im Herbst eine Flusswärmepumpe in Betrieb genommen. Das örtliche Energieunternehmen MVV versorgt seit Oktober rund 3.500 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme aus dem Rheinwasser.