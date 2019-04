Bebauung Parkplatz in Zons : Zentrum fordert Bürgerversammlung

Zons Die Zentrumsfraktion lehnt die geplante Bebauung des Parkplatzes „Am Flügeldeich“ am Herrenweg in Zons ab und wird eine entsprechende Beschlussvorlage sowohl im kommenden Planungsausschuss sowie im Aufsichtsrat der SVGD ablehnen.

„Die geplante Bebauung und der Wegfall von 33 Parkplätzen stößt bei den Bürgern auf massiven Widerstand, insbesondere in Anbetracht der katastrophalen Parksituation in Zons“, argumentiert Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik. „Man kann über solche Planungen nur den Kopf schütteln, wenn man bedenkt wie sich die tatsächliche Situation an Wochenenden und bei den vielen Veranstaltungen in Zons darstellt“, sagt Ratsmitglied Hartmut Aschenbruck.

Nach Darstellung des Zentrums ist die Situation so: Autofahrer suchen verzweifelt Parkplätze, die nicht ausreichend vorhanden sind und landen meistens in Wohngebieten, was dort öfters zu Ärger mit den Anwohnern führt, die selber nicht mehr wissen, wo sie ihr Auto parken sollen. „Wir haben mehrfach angemahnt, dass die Parkplatzsituation auf dem Rheintorparkplatz, der in einem miserablen Zustand ist, und auf dem Parkplatz Am Flügeldeich, welcher aktuell mit Baumaterialien aus dem Umbau der Tiefgarage zugebaut und nur teilweise nutzbar ist, dringend verbessert werden muss. Doch geschehen ist bisher nichts“, bemängelt Woitzik. Die beiden Zentrums-Politiker fragen: „Woher soll dann die von der Verwaltung angestrebte Lösung der Parkplatzproblematik in Zons kommen? Wie kann man einen bereits bestehenden Parkplatz in bester Lage in einem touristisch derart beliebten Ort wie Zons entfernen, um ihn zu bebauen?“