Bauprojekt Nievenheim braucht Millionen-Spritze Zentrum fordert Ablösung von Worado-Chef Heidel

In der Sitzung des Stadtrates am heutigen Donnerstag (Beginn 17.30 Uhr) werden die Stadtverordneten über die Situation und den Wunsch der Stadt nach einer Kommanditeinlage diskutieren. Die Forderung des Zentrums hat es in sich: Der Geschäftsführer der städtischen Wohnraumgesellschaft Worado, Uwe Heidel, soll abgelöst werden. Mit dieser Forderung geht die Zentrumsfraktion in die Sitzung des Stadtrates. An seiner Stelle soll Bürgermeister Erik Lierenfeld die Geschäftsführung übernehmen und damit die Verantwortung „und die Haftung" übernehmen, so Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik. „Die Worado“ war von Anfang an eine Titanic mit Kurs auf einen Eisberg."