Grundsteinlegung für Feuerwehrgerätehaus Zeitkapsel im Fundament in Stürzelberg

Es ist schon etwas seltsam. Obwohl das neue Feuerwehrgerätehaus in Stürzelberg noch gar nicht gebaut ist, denkt die Feuerwehr Dormagen bereits über den Abriss des Gebäudes nach. Allerdings nicht jetzt, sondern in ferner Zukunft. Denn im Rahmen der Grundsteinlegung am vergangenen Freitag wurde eine Zeitkapsel des Löschzugs Stürzelberg eingemauert. Diese soll bei einem späteren Abriss des Gebäudes wichtige Informationen über das Jahr 2024 mitliefern. In der Kapsel befinden sich die aktuellen Euromünzen, eine Tageszeitung vom Grundsteinlegungstag und ein Gruppenbild des Löschzugs Stürzelberg, das beim Spatenstich am 8. März entstanden ist. Auch eine aktuelle Mitgliederliste liegt bei.