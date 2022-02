Politisches Weltgeschehen : Wie der Krieg Dormagen betrifft

Dormagen Die Dormagenerin Maryna Braun sorgt sich um ihre Eltern, die in der Ukraine festsitzen. Die Stadt Dormagen sagt aus Solidarität Karnevalsaktivitäten ab und zeigt die ukrainische Flagge am Rathaus.

Der Krieg in der Ukraine ruft auch in Dormagen Reaktionen hervor. Der Dormagener Bürgermeister Erik Lierenfeld hat am Donnerstagmorgen in einer Videobotschaft den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und die internationale Staatengemeinschaft dazu aufgefordert, sich vehement für ein sofortiges Ende des Krieges einzusetzen. „Heute ist einer der schwärzesten Tage, den Europa in den letzten 80 Jahren erlebt hat. Ich bin immer noch fassungslos. Die Geschehnisse sind für uns alle unvorstellbar. In diesen Zeiten sind meine Gedanken bei den Menschen in der Ukraine“, sagte Lierenfeld. „Wir müssen einen Weg finden, den Frieden in Europa zurückzuholen.“ Der Bürgermeister kündigte außerdem an, dass die Stadt in den kommenden Tagen auf karnevalistische Aktionen verzichtet. „In dieser Zeit ist für mich klar, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen können“, so Lierenfeld. Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine soll das neue Rathaus ab heute Abend in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb erstrahlen.