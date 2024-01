Zeichen gegen Intoleranz setzen Dormagen ist zu leise

Es ist an der Zeit, wieder ein Zeichen für Freiheit, für Toleranz, für Demokratie zu setzen, bevor es zu spät ist. Anders als in Dormagen ruft in Neuss ein Bündnis aus Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden unter dem Titel „Demokratie verteidigen - Aufstehen gegen Rechtsextreme“ zu einer Großkundgebung am Sonntag, 28. Januar, ab 14 Uhr auf dem Münsterplatz auf.